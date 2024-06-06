Ankara'da Özel Eğitim Öğretmeni Down Sendromlu Öğrencisini Darp Etti - Son Dakika
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Ankara'da Özel Eğitim Öğretmeni Down Sendromlu Öğrencisini Darp Etti

Ankara'da özel eğitim öğretmeninin down sendromlu öğrencisini darp ettiği iddia edildi. Avukat Çiğdem Tan, saldırının ilk olmadığını belirterek adaletin sağlanmasını istedi.

06.06.2024 16:36
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Ankara'da özel eğitim öğretmeninin down sendromlu öğrencisini darp ettiği iddia edildi. Avukat Çiğdem Tan, "Öğretmen şiddetle eğitimi birbirine karıştırmış. Biz bu saldırının ilk olduğunu da düşünmüyoruz. Çocuk, eve 3 ay önce gözü mor şekilde gelmiş" dedi.

Olay, Kahramankazan ilçesinde yer alan özel bir eğitim okulunda meydana geldi. İddiaya göre, özel eğitim öğretmeni Mücahit Mert H. (28), down sendromlu öğrencisi Berat Ü.'yü (16) okulda agresif tavırlar sergilediğini ileri sürerek darp etti. Oğlunun vücudunda morluklar gören anne Seray C., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, öğretmeni gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Mücahit Mert H., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli öğretmen, 24 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

"Öğretmen evime kadar gelip şikayetçi olmamamı istedi"

Anne Seray C., İHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, "Çok büyük üzüntü içerisindeyim. Sorumlunun en ağır şekilde yargılanmasını istiyorum. Öğretmenden şüphelerimiz vardı. Çocuğum eve bazen vücudunda moruklarla geliyordu. Son olayda anneannesi darp izlerini görmüş. Ardından da olayın nasıl olduğunu öğrendik. Ben de okula gidip yöneticilerle görüştüm. Oğlumun işkenceye maruz kaldığını gördüm. Öğretmen durumu inkar ediyor. Sadece 'Kolundan tuttum, büyütülecek bir şey yok' dedi. Kendisi beni aradı, evime kadar geldi. Şikayetçi olursam hayatlarının biteceğini söyleyerek yargı yoluna gitmememi istediler. Çocuğum ve biz büyük bir travma geçiriyoruz. Acım çok derin, ruh sağlığımdan endişe ediyorum" diye konuştu.

"Biz bu saldırının ilk olduğunu düşünmüyoruz, çocuğun üzerine çıkıp defalarca darp etmiş"

Olayla ilgili konuşan davanın avukatı Çiğdem Tan ise, "Çocuğumuz down sendromlu. Öğretmeninin şiddetine maruz kalmış. Bu özel ve savunmasız çocuklar herkesten daha iyi muameleyi hak ediyor. Çocuğun üzerine sandalye atmış. Üzerine çıkıp defalarca darp etmiş. Çocuğun herhangi bir suçu da yok. Omuzlarında morarmalar var. Sürtünmeden dolayı omuzları kabuk bağlamış. Öğretmeni, öğrencisinin sağ bacağında tümör olduğunu bildiği halde bacağını da darp etmiş" dedi.

"Öğretmen şiddetle eğitimi birbirine karıştırmış"

Saldırının ilk olmadığını belirten avukat Tan, "Biz kendisini adalete teslim ettik ve tutuklandı. Bundan dolayı mutluyuz, ailemizin içine bir nebze de olsa su serpildi. Çocuğumuz şu an depresyonda. Agresif tutumlar sergiliyor. Kendisini psikiyatriye yönlendirdik. Saldırgan öğretmen ifadesinde, çocuğun agresif davranışlarda bulunduğunu, bundan dolayı da eğitim amaçlı bazı hareketlerde bulunduğunu söyledi. Öğretmen şiddetle eğitimi birbirine karıştırmış. Biz bu saldırının ilk olduğunu da düşünmüyoruz. Çocuk, eve 3 ay önce gözü mor şekilde gelmiş. Ertesi gün de gözü kapanmış. Okul da durumun burada olmadığını söylemiş. Aile de çocuğun arkadaşlarının yaptığını düşünmüş ve üzerinde durmamış" ifadelerini kullandı.

"Çocuğun annesinin psikolojisi kötü durumda"

Ailenin zor durumda olduğunu dile getiren Tan, "Talebimiz, davanın basit yaralamadan çıkarılıp kasten yaralamaya sokulup, canavarca histen ceza verilmesi. Biz inanıyoruz ki adaletimiz bu olayın basit değil, kasten olduğuna karar verecektir. Çocuğun annesinin psikolojisi kötü durumda. Sürekli ağlıyor. Çok üzgün. Ben de bir anne olarak çok üzülüyorum, kahroluyorum. Kimseyi ayrıt etmeden şiddete son verilmeli" şeklinde konuştu.

"Beni öğretmen dövdü"

Öğretmeni tarafından darp edildiği okulun güvenlik kamerasına yansıyan Berat Ü.'nün vücudundaki morluklar anneannesi tarafından da kayda alındı. Görüntülerde Berat Ü.'nün "Beni öğretmen dövdü" dediği duyuldu.

Öğretmenin eşinin de darp ettiği ortaya çıktı

Güvenlik kamerası görüntülerinde darpçı öğretmenin eşi Zeynep Sine H.'nin de Berat Ü.'ye tekme attığı görüldü. Okul yönetimi ise iddialarla ilgili görüşmek isteyen gazetecilerin taleplerini reddederek, açıklama yapmadı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Özel Eğitim Öğretmeni Down Sendromlu Öğrencisini Darp Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Özel Eğitim Öğretmeni Down Sendromlu Öğrencisini Darp Etti - Son Dakika
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