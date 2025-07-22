Ankara'da Pompalı Tüfekle Havaya Ateş Açıldı

Ankara'da eşini rahatsız ettiğini ileri sürdüğü kişileri görünce pompalı tüfekle havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre eşini sokakta rahatsız eden kişileri gören şahıs, pompalı tüfekle havaya 3 el ateş açtı. Olayın ardından şahıs, kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA