Ankara'da Sağanak Yağışın Etkisiyle Zincirleme Kaza: 8 Yaralı - Son Dakika
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Ankara'da Sağanak Yağışın Etkisiyle Zincirleme Kaza: 8 Yaralı

Ankara\'da Sağanak Yağışın Etkisiyle Zincirleme Kaza: 8 Yaralı

Ankara'da etkili olan sağanak yağışın etkisiyle Elmadağ ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 araç ve 1 tır karıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi ve yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

30.04.2024 00:34
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Ankara'da etkili olan sağanak yağışın etkisiyle Elmadağ ilçesinde 4 araç ve 1 tırın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Ankara genelinde etkili olan sağanak yağışın etkisiyle Samsun yolu üzerinde bulunan bir kavşakta, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda meydana geldi. 4 araç ve 1 tırın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ankara'nın çeşitli hastanelerine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Sağanak Yağışın Etkisiyle Zincirleme Kaza: 8 Yaralı - Son Dakika

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