Ankara'da Sahte Deterjan Operasyonu - Son Dakika
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Ankara'da Sahte Deterjan Operasyonu

Ankara\'da Sahte Deterjan Operasyonu
11.06.2026 18:15
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Altındağ'da, sahte deterjan üreten bir kişi yakalandı, 1 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sahte/kaçak deterjan üreten bir kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Altındağ ilçesi sınırları içerisinde saat 12.30 sıralarında şüpheli B.B. isimli şahsa ait bir depoda sahte/kaçak deterjan üretim yapıldığı bilgisi alınması üzerine depoda arama yapıldı. Yapılan aramada; yaklaşık piyasa değeri 1 milyon 150 bin TL olan; 1 adet deterjan mmbalaj makinası, 1 adet büyük terazi, yaklaşık 3 ton sahte toz ve sıvı deterjan, 736 adet çeşitli markalara ait boş ambalaj, ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Altındağ, Güvenlik, Ekonomi, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Sahte Deterjan Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İlhan G İlhan G:
    sahte ürünler gerçekten sorun ama bu yapılan operasyon yerinde olmuş. yine de bölgedeki denetim mekanizmalarının daha sıkı olması gerekmektedir çünkü bu tür illegal faaliyetlerin önlenmesi için düzenli kontrollerden geçilmeli. 0 0 Yanıtla
  • Muammer Çoban Muammer Çoban:
    İyi bir operasyon ama bu kadar değerli malzeme nasıl kontrol altına alınmadan üretim yapabiliyo böyle şeyler bana garip geliyo 0 0 Yanıtla
  • Mahmut Kayar Mahmut Kayar:
    valla bu tarz operasyonlar iyi de ne kadar yakalanıp ne kadarı gezio bilmiyoz yani adam yakalanmış da kaç tane daha var memlekette bunu merak ettim 0 0 Yanıtla
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