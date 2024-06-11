Ankara'da sahte ilan vererek dolandırıcılık yapan 16 kişi gözaltına alındı

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İnternet üzerinden verdikleri sahte ilanlarla tamir, parça değişimi ve tamirat için anlaştıkları müşterileri dolandıran 16 şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü operasyonuyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından internet üzerinden sahte ilan veren kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Tamir ve bakım yaptıkları Şaşmaz Sanayi Sitesi'nde bulunan işyerlerine internet üzerinden verdikleri ilanlarla tamir, parça değişimi ve tamirat için anlaştıkları müşterilere yönelik hileli işlemde bulunarak dolandıran 23 şahsa yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde şahısların ikametlerinde yapılan aramada 1 milyon 200 bin TL nakit para, 4 adet ruhsatsız tabanca, 225 adet fişek, 3 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 16 şahıs yakalanırken, 1 şahıs yurt dışında, 3 şahıs cezaevinde bulunduğu öğrenilirken, firari 3 kişinin de yakalamasına yönelik çalışmaların devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - ANKARA