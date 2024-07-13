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Ankara'da sanayi bölgesinde çıkan yangın paniğe neden oldu

ANKARA - Ankara'nın Sincan İlçesi'ndeki sanayi bölgesindeki bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sincan Sanayi Sitesi'nde dün gece bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadı. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.