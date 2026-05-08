Ankara'da Ses Hızını Aşan Uçuş Duyurusu

08.05.2026 08:34
Ankara Valiliği, 8 Mayıs 2026'da ses hızının üzerinde uçuşlar olacağını açıkladı.

Ankara Valiliği, saat 13.00-17.00 arasında Ankara üzerinde ses hızının üzerinde uçuş olacağını duyurusu yaptı.

Ankara Valiliği vatandaşların ses nedeniyle panik olmaması için sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "08 Mayıs 2026 Cuma günü 13.00 - 17.00 saatleri arasında; planlı ve kontrollü uçuş kapsamında, notam içindeki güzergahları takip edecek uçakların, Ankara üzerinden iniş için Esenboğa Havaalanı'nı kullanacağı ve 'ses hızının üzerinde' uçuş gerçekleştireceği bildirilmiştir. Yapılacak olan planlı test uçuşu esnasında 'ses hızının üzerine' çıkılması nedeniyle oluşabilecek yüksek düzeyli ses dolayısıyla, herhangi bir telaş ve tedirginlik yaşanmaması için konu vatandaşlarımızın bilgisine sunulur" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Son Dakika

