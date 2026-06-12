Ankara'da Siber Suçlular Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da Siber Suçlular Yakalandı

12.06.2026 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki kişi, siber suçlardan 68 ve 43 yıl hapis cezası ile yakalanarak tutuklandı.

Ankara'da siber suçlardan haklarında 68 yıl ve 43 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi, Polis Özel Harekat destekli operasyonla yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince siber suçlardan aranan şahısların yakalanması için özel ekip kuruldu. Çalışmalarda hakkında 48 ayrı arama kaydı ve 68 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.A. ile 22 ayrı aranma kaydı ile 43 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası bulunan K.Ç.K.'nin ikametleri tespit edildi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, zanlılar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandıkları yerlerde polis baskını olması ihtimaline karşı kaçma düzeneği oluşturdukları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Siber Suçlular Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyarder Elon Musk’ın Orta Doğu’daki şirketleri İran’ın hedef listesinde Milyarder Elon Musk'ın Orta Doğu'daki şirketleri İran'ın hedef listesinde
Antalya’da 12 yıl sonra aydınlanan cinayette 3 şüpheli tutuklandı Antalya'da 12 yıl sonra aydınlanan cinayette 3 şüpheli tutuklandı
Gülhan Taş cinayetine ilişkin davada sanık hakim karşısına çıktı Gülhan Taş cinayetine ilişkin davada sanık hakim karşısına çıktı
Alanya’da karnından 12 kilogramlık kitle çıkarılan Rus hasta sağlığına kavuştu Alanya'da karnından 12 kilogramlık kitle çıkarılan Rus hasta sağlığına kavuştu
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti

16:11
Süreç yine başa sardı Trump’ın sözlerine İran’dan yalanlama
Süreç yine başa sardı! Trump'ın sözlerine İran'dan yalanlama
15:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye çok konuşulacak benzetme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok konuşulacak benzetme
15:40
Futbolseverleri kızdıran 6 dakika Dünya Kupası’nda bir ilk
Futbolseverleri kızdıran 6 dakika! Dünya Kupası'nda bir ilk
15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi
14:51
Dolar dolu kutulardan lüks villaya Silivri Belediyesi’ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
Dolar dolu kutulardan lüks villaya! Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
13:42
Özgür Özel’den yeni parti çıkışı Kılıçdaroğlu’nu işaret etti
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 16:17:05. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Siber Suçlular Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.