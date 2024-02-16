Ankara\'da Şüpheli Şahsın Çantasında Kıymetli Metaller Ele Geçirildi

Ankara'da İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde şüpheli bir şahsın çantasında kıymetli metaller arasında bulunan ve otomotiv ile takı sektöründe kullanılan 6,74 kilogram işlenmemiş Rodyum ve Paladyum ele geçirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar başlatılması için düğmeye bastı. Ekipler, tarafından yapılan istihbari çalışma ve incelemeler sonucunda S.A. adlı şahsın Kayseri'den Ankara'ya seyahat edeceği ve beraberinde kıymetli metaller arasında bulunan Rodyum ve Paladyum maddeleri olacağı bilgisini ulaşıldı. Sürdürülen çalışmalar kapsamında yol kontrol uygulaması sırasında şüpheli şahıs S.A.'nın çantasında arama yapıldı. Çantada kıymetli metaller arasında bulunan ve otomotiv ile takı sektöründe kullanılan Rodyum ve Paladyum maddeleri ele geçirildi.
Yapılan arama sonucunda şunlar ele geçirildi:
"6,74 kilogram işlenmemiş Rodyum ve Paladyum. 198 gram metamfetamin ve uyuşturucu içme aparatı. İşlenmiş bir gram Rodyum elementi. İşlenmiş bir gram Paladyum elementi."
Ele geçen malzemelere el konulmasının ardından, S.A. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA
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