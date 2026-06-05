Ankara'da Tabancalı Saldırı ve İntihar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da Tabancalı Saldırı ve İntihar

Ankara\'da Tabancalı Saldırı ve İntihar
05.06.2026 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Husumetli olduğu eşini ve adamı vuran saldırgan intihar etti, kadının durumu kritik.

Ankara'da husumetli olduğu ileri sürülen adam ile onun eşini tabancayla yaralayan kişi, gerçekleştirdiği saldırının ardından intihar etti.

Olay, Çankaya ilçesi Yakupabdal Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Sancak K. (52) daha önce husumet yaşadığı Rıfat K.'nın dükkanına geldi. Rıfat K. ve eşi Zemzem K. ile tartışan Sancak K, tabancayla Zemzem K.'ye ateş etti. Ardından arbede yaşadığı Rıfat K.'yi de vuran Sancak K. daha sonra dışarı çıkarak aynı silahla intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan karı koca ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken Zemzem K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Sancak K'nın cenazesi ise olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

"Tartışma yaşadığı adama ve eşine ateş etmiş"

Olayla ilgili konuşan çevre esnaf Baran Sucu, "O sırada dükkanda çalışıyorduk. Torpil sesine benzer bir ses duyduk. Dışarıya çıktığımızda silah sesi olduğunu anladık. Olay esnaf arasında olmuş. Saldırgan kişi, tartışma yaşadığı adama ve eşine ateş etmiş. Ardından çıkıp bir süre ilerledikten sonra kendi başına ateş etmiş. Daha sonra ekipler geldi, müdahale ettiler" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Tabancalı Saldırı ve İntihar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Niğde’de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı Niğde'de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı
Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı’nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı'nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım’ı affetmedik CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik
Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Beyoğlu’nda “Sıfır Atık“ seferberliği Beyoğlu'nda "Sıfır Atık" seferberliği

15:55
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası’ndan servet kazanacak
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
15:23
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis’te Kamuda istihdam edilecekler
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
15:19
Uçak kalktı geliyor Beşiktaş’a İtalyan hoca
Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş'a İtalyan hoca
14:07
Sahra Çölü’nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
13:58
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 16:01:59. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Tabancalı Saldırı ve İntihar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.