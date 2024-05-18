Ankara'da tarladaki sulama sisteminin elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da tarladaki sulama sisteminin elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti

Ankara\'da tarladaki sulama sisteminin elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde çiftçi Turhan Yargıç, tarladaki sulama sisteminin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yargıç'ın cenazesi otopsi için Polatlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Elektrik aksamında bir arıza olup olmadığı ise soruşturma sonucunda belirlenecek.

18.05.2024 14:00
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Ankara'da, tarladaki sulama sisteminin elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti.

Olay, Polatlı'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çiftçi Turhan Yargıç (56), tarladaki sulama sisteminin elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Yargıç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, elektrik aksamında bir arıza olup olmadığının incelemeler sonrasında anlaşılacağı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da tarladaki sulama sisteminin elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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