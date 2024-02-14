Ankara'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Ankara\'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza, Hacıyolu Sokak ile Binektaşı Sokak'ın kesiştiği yerde meydana geldi. İddialara göre, ters yönden gelen bir otomobil ile tünelden çıkan başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savruldu.

14.02.2024 02:39  Güncelleme: 02:43
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde Hacıyolu Sokak ile Binektaşı Sokak'ın kesiştiği yerde meydana geldi. İddialara göre ters yönden gelen 42 Y 2538 plakalı otomobil ile tünelden çıkan 06 EZ 1533 plakalı Dacia marka otomobil yolun kesiştiği yerde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki araç da savruldu. 42 Y 2538 plakalı otomobilin yolcu koltuğunda bulunan şahıs hayatını kaybederken iki aracın sürücüsü ise yaralandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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