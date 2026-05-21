Ankara\'da Trafoda Yangın Korkuttu

Ankara'da bir trafoda çıkan yangın korkuttu.
Olay, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Trafodan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, trafoda çıkan yangına müdahale ederek, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı. - ANKARA
