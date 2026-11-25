Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, 4 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alınırken, 4 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarına ilişkin deliller elde edildi.
Soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin ikametlerinde arama ve el koyma işlemi yapılmasına da karar verildi.
Düzenlenen operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin çok yönlü sürdüğü öğrenildi.
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