Ankara'da Yangın: 2 Müteahhit ve Şantiye Şefi Tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da Yangın: 2 Müteahhit ve Şantiye Şefi Tutuklandı

16.07.2025 08:48
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Çankaya'daki 26 katlı binada çıkan yangın sonrası 2 müteahhit ve bir şantiye şefi tutuklandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 müteahhit ve şantiye şefi tutuklandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde bir sitedeki 26 katlı binanın 4. katında 13 Temmuz'da saat 22.00 sularında binanın şaft kısmındaki elektrik tesisatında kullanılan malzemenin standarda uygun olmaması nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer katlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, bina sakinlerini tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 cumhuriyet savcısı görevlendirdi. Yangın soğutma işlemlerinin ardından makine mühendisi, elektrik mühendisi ve itfaiye heyetinden oluşan bilirkişilerle yapılan ilk incelemede, yangının çıkış nedeninin elektrik tesisatı kaynaklı olduğu değerlendirildi. Müteahhitler hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Uşak'ta yakalanarak gözaltına alınan müteahhit sorgulanmak üzere Ankara'ya getirtildi.

2 müteahhit ile şantiye şefi tutuklandı

Bilirkişi raporu doğrultusunda çıkan yangında kusurlu oldukları değerlendirilen aralarında yapı müteahhitleri, yapı denetim şefi, şantiye yetkilisi, kooperatif yetkilisinin de bulunduğu 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 6 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen müteahhitler B.Ş., K.D. ile şantiye şefi İ.K. tutuklandı. 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, 3 kişiyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Çankaya, ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Yangın: 2 Müteahhit ve Şantiye Şefi Tutuklandı - Son Dakika

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