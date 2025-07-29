Ankara\'da Yangın: Anne Ameliyatta, Çocuklar Evde Tek Başına Kaldı

Ankara'da düşük yapan anne çocuklarını evde bırakıp ameliyata gitti. Yalnız kalan çocukların evde yangın çıkardığı iddia edildi.

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, düşük yapan anne, 3 çocuğunu evde yalnız bırakıp ameliyat için hastaneye gitti. Anne ameliyattayken iddiaya göre evdeki çocuklardan biri yangın çıkardı. Komşuların durumu fark ederek ihbar etmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Komşular tarafından evden çıkartılan çocuklar, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekibi soğutma çalışmalarına devam ederken polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA