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Ankara'da yoldaki kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı.

Alınan bilgiye göre, olay Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Öğlen saatlerinde belediye ekipleri tarafından yapılan yol kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patlayarak yanmaya başladı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir mal ya da can kaybı yaşanmadı. - ANKARA