Ankara'daki feci kazada otobüsün Ağrı otogarından çıktığı görüntüler ortaya çıktı
Yakınları otobüstekilere böyle veda etti
AĞRI Ankara'da 9 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı kazada otobüsün Ağrı otogarından ayrıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Otobüsün otogardan ayrılırken yakınlarının otobüstekilere el sallayarak uğurladığı görüntüler yürek burktu.
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