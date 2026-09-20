Ankara Keçiören'de evden sepetle kaçak alkol satan şüpheli 169 litreyle yakalandı - Son Dakika
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Ankara Keçiören'de evden sepetle kaçak alkol satan şüpheli 169 litreyle yakalandı

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Ankara Keçiören\'de evden sepetle kaçak alkol satan şüpheli 169 litreyle yakalandı
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde Telegram'dan sipariş alıp evinin balkonundan sepetle kaçak alkol satan Ş.B.'nin ikametinde 169 litre kaçak alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.B. hakkında soruşturma sürüyor.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evde 169 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Olay, Keçiören ilçesi Tepebaşı Mahallesi Çığ Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.B. isimli şahsın görgü tanıklarının evinden sepetle kaçak alkol sarkıtarak satış yaptığını ihbar etmesi üzerine emniyet güçleri çalışma başlattı. Emniyet güçlerinin çalışması sonucunda, Ş.B. isimli şahsın petshop işlettiği ve "Telegram" platformu üzerinde sipariş alarak, müşteri geldiğinde dükkanın yan binasında 1'inci katta bulunan evinin balkonundan sepetle kaçak alkol verdiği tespit edildi. Ekiplerin ikamette yatığı aramada 40 şişe, 22 litre kaçak alkol, 29 bidon 145 litre kaçak alkole olmak üzere toplam 169 litre kaçak alkole el konuldu. Ş.B. isimli şahıs gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaTelegramKeçiörenAnkaraGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Keçiören'de evden sepetle kaçak alkol satan şüpheli 169 litreyle yakalandı - Son Dakika
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