Ankara Mamak'ta 150 bin liralık motosiklet hasarında biri çocuk 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara Mamak'ta 150 bin liralık motosiklet hasarında biri çocuk 2 zanlı gözaltına alındı

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Ankara Mamak'ta 6 Ekim'de bir apartmanın garajında park halindeki motosiklete zarar verilip parçaları çalındı. Polisin çalışmasıyla olayı gerçekleştirdiği belirlenen biri çocuk iki şüpheli gözaltına alındı; motosiklette yaklaşık 150 bin lira hasar olduğu belirtildi.

Ankara'da girdikleri apartmanın otoparkındaki motosiklete zarar verip parçalarını çalan biri çocuk iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Mamak'ta 6 Ekim'de meydana gelen olayda, ikamet ettiği apartmanın garajına park ettiği motosikletine zarar verildiğini ve üzerindeki parçaların çalındığını fark eden Y.A.K. (19), polise ihbarda bulundu. Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde olayı gerçekleştirenlerin B.B. (18) ile 16 yaşındaki çocuk M.K.M. olduğu tespit etti. Zanlılar gözaltına alınırken, araca verdikleri hasarın yaklaşık 150 bin lira olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ankara Mamak'ta 150 bin liralık motosiklet hasarında biri çocuk 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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