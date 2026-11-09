Ankara polisi bir haftada 104 uyuşturucu şüphelisini gözaltına aldı, 40'ı tutuklandı - Son Dakika
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Ankara polisi bir haftada 104 uyuşturucu şüphelisini gözaltına aldı, 40'ı tutuklandı

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Ankara polisi bir haftada 104 uyuşturucu şüphelisini gözaltına aldı, 40\'ı tutuklandı
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Ankara'da 1-7 Kasım arasında uyuşturucu ticareti ve teminine yönelik düzenlenen operasyonlarda 104 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 40'ı tutuklanırken, aramalarda 103 bin 563 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Ankara'da polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 104 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 40'ı tutuklandı. Operasyonlarda 103 bin 563 adet sentetik ecza ile çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik 1-7 Kasım tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 104 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 40'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 103 bin 563 adet sentetik ecza, 13 kilo 685 gram esrar, 5 kilo 486 gram kokain, 3 kilo 160 gram skunk, 1 bin 858 adet captagon, 296 gram metamfetamin, 146 gram A.M. maddesi, 117 gram bonzai, 2 gram eroin ve 1 adet ecstasy ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 3 hassas terazi, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 57 tabanca fişeği, 159 bin 475 lira ve 30 dolar ele geçirildi.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu Ticareti3. SayfaAnkaraGüncelSon Dakika

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