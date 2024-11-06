Ankaralı Turgut öldü mü? Kızından açıklama geldi - Son Dakika
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Ankaralı Turgut öldü mü? Kızından açıklama geldi

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Ankaralı Turgut olarak tanınan Turgut Karataş hakkında hayatını kaybettiğiyle ilgili yayılan haberlere kızından yalanlama geldi. Bir programa telefonla bağlanan Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran, vefat haberinin kesinlikle yalan olduğunu, babasının durumunun stabil olduğunu söyledi.

06.11.2024 09:43  Güncelleme: 09:49
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Ankaralı Turgut olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos ayında apar topar hastaneye kaldırılmış ve sanatçıya kanser teşhisi konulmuştu. Akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilen ünlü sanatçı, dün entübe edilmişti.

"ÖLDÜ" HABERLERİNİ KIZI YALANLADI

Ankaralı Turgut'un vefat ettiği yönünde çıkan haberler, büyük yankı uyandırdı. İddialarla ilgili Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran'dan yalanlama geldi.

Eylem Boran, Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak, babasının hayatta olduğunu ve ölüm haberlerinin asılsız olduğunu söyledi. Çıkan haberlerin yalan olduğunu ifade eden Boran, "Babam şu an yoğun bakımda. Genel durumu kritik. Kesinlikle böyle bir şey yok, kimse inanmasın. Durumu stabil, değişen bir şey yok." dedi.

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

Müzisyen, şarkıcı, oyuncu Ankaralı Turgut, 1963 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Davul çalan babasından başka ailede müzisyen sayısının çok fazla olması onun da müzikle ilgilenmesini sağladı.

Ankaralı Turgut, bir taraftan da Ankara'nın oynak türkülerini söylemeye başladı. Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha çıkardı.

1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini "ti"'ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yaptı. Bu albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço'nun "Oku Bakim"i değiştirerek ikinci albümünü yaptı.

1986 yılında evlendiği imam nikahlı eşi Hülya Sakar'dan 2006 yılında ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlendi. İki ay sonra da 2007 yılında boşandı. Ünlü sanatçının ilk eşinden 5 çocuğu bulunuyor.

Ankaralı Turgut öldü mü? Kızından açıklama geldi

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Son Dakika 3.Sayfa Ankaralı Turgut öldü mü? Kızından açıklama geldi - Son Dakika

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