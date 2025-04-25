Anne Kedi Yavrusunu İtfaiyeye Getirdi, Hayat Kurtarmak için Mücadele Edildi

Anne kedinin getirdiği yavruya, itfaiyecinin hayat kurtarma mücadelesi kamerada

KIRIKKALE - Kırıkkale'de sağanak yağış sonrası, anne kedi su birikintisinden etkilenen yavrusunu ağzında taşıyarak itfaiye ekiplerine getirdi. Hareketsiz haldeki yavru kediye kalp masajı ve suni teneffüs uygulanırken, anne kedinin çaresizce izlediği anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, su baskınlarına müdahale etmek üzere bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Ekiplerin çalışmaları sırasında anne kedi, ağzında taşıdığı hareketsiz yavrusunu itfaiye personeline doğru getirdi. O anları gören itfaiye personeli Cem Aygün, yavru kediye müdahaleye başladı. Kalp masajı ve suni teneffüs uygulayan Aygün, yavruyu hayata döndürmek için büyük çaba sarf etti. Yavru kedi, ilk müdahalenin ardından veteriner hekime ulaştırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen yavru kedi kurtarılamadı. İtfaiye eri Aygün'ün kediye müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Anne kedinin yavrusunu getirdiğini gördük"

İtfaiye personeli Cem Aygün, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbar üzerine olay yerine ulaştıklarında bir anne kedinin yavrusunu ağzında taşıyarak yanlarına getirdiğini söyledi. Aygün, "İlimizde yaşanan afet sonrası, Belediye Başkanımız Ahmet Önal'ın ve müdürümüzün talimatlarıyla ihbar üzerine olay yerine gittiğimizde, o anda bir kedi ve yavrusuyla karşılaştık. Olaya müdahale ederken, anne kedinin yavrusunu getirdiğini gördük. Yavru kedinin hareketsiz olduğunu fark ettik. İvedi bir şekilde kediyi kalp masajı ve suni solunumla hayata döndürmeye çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Daha sonra, profesyonel destek almak için yavru kediyi veteriner hekime teslim ettik. Bizler için bu anlar duygusal anlardı" dedi.

İtfaiyecilerin yalnızca yangın söndürmediğini vurgulayan Aygün, "Doğal afetlerde, depremlerde, yangınlarda her zaman tüm canlıların yanındayız. Bizim işimiz sadece yangın söndürmek değil; tüm canlılara yardım etmektir. Burada da o duyguyla, yavru kediyi görünce müdahalemizi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.