Annesinin yanlışlıkla fırında uyuttuğu bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Annesinin yanlışlıkla fırında uyuttuğu bebek hayatını kaybetti

Annesinin yanlışlıkla fırında uyuttuğu bebek hayatını kaybetti

ABD'nin Kansas eyaletinde bir annenin beşiği yerine yanlışlıkla fırında uyuttuğu bebek yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, bebeğin nefes almadığı ihbarı üzerine olay yerine gitti ve bebeğin ölü olduğunu tespit etti. Bebeğin üzerinde yanıklar olduğu ve kıyafetinin yanmış olduğu belirlendi. Annenin akıl sağlığının bu trajedide rol oynayabileceği öne sürüldü.

11.02.2024 19:44  Güncelleme: 19:48
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ABD'nin Kansas eyaletinde bir annenin beşiği yerine yanlışlıkla fırında uyuttuğu bebek yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, bir bebeğin nefes almadığı ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği eve gitti. Polisler, eve vardıklarında ölü buldukları bebeğin üzerinde yanıklar olduğunu ve kıyafetlerin ise yanmış olduğunu fark ettiler.

Annesinin beşik yerine fırına koyduğu bebek hayatını kaybetti

BEBEĞİ BEŞİK YERİNE FIRINA KOYMUŞ

26 yaşındaki Mariah Thomas'ın bebeği uyuması beşiği yerine yanlışlıkla fırına koyduğu ortaya çıktı. Olayın nasıl yaşandığı hakkında bir açıklama yapılmadı.

Annenin bir arkadaşı, Thomas'ın akıl sağlığının bu trajedide rol oynayabileceğini öne sürdü.

Annesinin beşik yerine fırına koyduğu bebek hayatını kaybetti

Savcı Jean Peters Baker yaptığı açıklamada, "Bu trajedinin içyüzünün korkunç olduğu konusunda hemfikiriz. Kalplerimiz bu değerli hayatın kaybıyla sarsıldı. Ceza adaleti sisteminin, bu korkunç hadiseye uygun şekilde yanıt vereceğine güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kansas, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

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