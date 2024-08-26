Annesiyle yolda yürüyen adamı sırtından bıçakladı - Son Dakika
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Annesiyle yolda yürüyen adamı sırtından bıçakladı

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Bolu'da bir genç, annesi ile caddede yürüyen adamı sırtından bıçaklayarak kaçtı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

26.08.2024 18:50
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Annesiyle yolda yürüyen adamı sırtından bıçakladı

BOLU - Bolu'da bir genç, annesi ile caddede yürüyen adamı sırtından bıçaklayarak kaçtı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Anıl G., annesi ile birlikte yürüyen H.Ç.'yigörünce adamı sırtından bıçakladı. Bıçaklı saldırıya uğrayan H.Ç. beyaz eşya mağazasına sığınırken Anıl G. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı H.Ç., ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Anıl G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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