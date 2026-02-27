Alevlere teslim olan boş konteyner kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alevlere teslim olan boş konteyner kullanılamaz hale geldi

Alevlere teslim olan boş konteyner kullanılamaz hale geldi
27.02.2026 21:07  Güncelleme: 21:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde boş halde bulunan bir konteyner, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde boş halde bulunan konteyner, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Antakya ilçesi Büyükdalyan Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan boş konteynerda yangın çıktı. Alevlere teslim olan konteynerın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı konteyner, kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Antakya, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alevlere teslim olan boş konteyner kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisten kaçtı, trafiği birbirine kattı Polisten kaçtı, trafiği birbirine kattı
Ekipleri bile korku sardı Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı
Haftalardır forma giymeyen Tarık Çetin, Nottingham Forest maçına damga vurdu Haftalardır forma giymeyen Tarık Çetin, Nottingham Forest maçına damga vurdu
İlker Yağcıoğlu: Kimsenin Kante’yi tartışmaya haddi yok İlker Yağcıoğlu: Kimsenin Kante'yi tartışmaya haddi yok
Angelina Jolie ve Brad Pitt’in çocukları babalarının soyadını kullanmayı bir bir bırakıyor Angelina Jolie ve Brad Pitt'in çocukları babalarının soyadını kullanmayı bir bir bırakıyor
Yapay zeka depremi Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor Yapay zeka depremi! Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor

21:35
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
21:29
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
21:22
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
20:46
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:52
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 22:17:43. #7.13#
SON DAKİKA: Alevlere teslim olan boş konteyner kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.