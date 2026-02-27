Alevlere teslim olan boş konteyner kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Antakya ilçesinde boş halde bulunan konteyner, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Antakya ilçesi Büyükdalyan Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan boş konteynerda yangın çıktı. Alevlere teslim olan konteynerın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı konteyner, kullanılamaz hale geldi. - HATAY