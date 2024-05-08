Antakya'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antakya'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Antakya\'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde Kuzeytepe Mahallesi'nde bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda baraka kullanılamaz hale geldi.

08.05.2024 08:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan yangında baraka kullanılamaz hale gelirken yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde bir barakada yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çadırlara sıçramadan söndürdü. Çıkan yangından dolayı baraka kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA

Kuzeytepe, Antakya, İtfaiye, Hatay, İtfaiye, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antakya'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:38 Tabeladaki rakam değişti Benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim geldi Tabeladaki rakam değişti! Benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim geldi
08:09 Otopsi görüntülerinde fark edilmişti Cem Garipoğlu’nun parmaklarındaki morarmaların nedeni ortaya çıktı Otopsi görüntülerinde fark edilmişti! Cem Garipoğlu'nun parmaklarındaki morarmaların nedeni ortaya çıktı
01:57 Kızını taciz eden şahsı av tüfeğiyle vurarak öldürdü Kızını taciz eden şahsı av tüfeğiyle vurarak öldürdü
23:34 Öğrencisinin silahla katlettiği okul müdürünün son görüntüleri ortaya çıktı Öğrencisinin silahla katlettiği okul müdürünün son görüntüleri ortaya çıktı
19:43 Hamas Kahire’ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans Hamas Kahire'ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans
08:26 Halkın içme suyu bulamadığı Uganda’da şatafatlı mezuniyet balosu tepki topladı Halkın içme suyu bulamadığı Uganda'da şatafatlı mezuniyet balosu tepki topladı
07:43 Ünlü rapçi Drake’in malikanesinin önünde silahlı saldırı Güvenlik görevlisi vuruldu Ünlü rapçi Drake'in malikanesinin önünde silahlı saldırı! Güvenlik görevlisi vuruldu
00:00 Bayraktar AKINCI TİHA, deniz hedeflerini yerle bir etti Bayraktar AKINCI TİHA, deniz hedeflerini yerle bir etti
23:55 PSG’yi eleyen Dortmund, Şampiyonlar Ligi’nin ilk finalisti oldu PSG'yi eleyen Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti oldu
23:36 Annesine küfür edilen Emre Belözoğlu çılgına döndü: Canları sağ olsun demeyeceğim Annesine küfür edilen Emre Belözoğlu çılgına döndü: Canları sağ olsun demeyeceğim
23:31 Kahtalı Mıçe: Kansere yakalandığım idddiaları asılsız Kahtalı Mıçe: Kansere yakalandığım idddiaları asılsız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 08:55:31. #1.11#
SON DAKİKA: Antakya'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement