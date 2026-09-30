Antalya Aksu'da kamyonun önünde sürüklenen belediye çalışanı 1 hafta sonra öldü - Son Dakika
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Antalya Aksu'da kamyonun önünde sürüklenen belediye çalışanı 1 hafta sonra öldü

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Antalya Aksu\'da kamyonun önünde sürüklenen belediye çalışanı 1 hafta sonra öldü
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Antalya Aksu'da 22 Eylül'de kamyonun önünde sürüklenen belediye çalışanı, 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi memleketi Aksu'nun Yeşilkaraman mezarlığına götürülürken ağabeyi gözyaşlarına hakim olamadı.

Antalya'da güvenlik kamerasına yansıyan ve 1 hafta önce aldığı motosikleti ile seyir halindeyken kamyonun önünde sürüklenerek ağır yaralanan belediye çalışanı tedavi gördüğü hastanede 1 hafta süren hayat mücadelesini kaybetti. Cenazeyi teslim alan ağabeyi gözyaşlarına hakim olamazken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 22 Eylül tarihinde Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanı Haluk Ekinci (38), 1 hafta önce aldığı motosikleti ile seyir halindeyken karşı yönde bulunan sokağa girmek için manevra yaptı. Arkadan gelen aracı son anda fark eden Ekinci, motosikleti ile kamyon sürücüsünün tüm çabasına rağmen kamyonun önünde sürüklenmeye başladı. Kamyon sürücüsü güçlükle aracı durdururken, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 haftalık hayat mücadelesini kaybetti

Adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaklaşık 30 metre kamyonun önünde sürüklenen motosiklet sürücüsü Haluk Ekinci ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada hastanede tedavisi devam eden sürücü 1 haftalık yaşam mücadelesinin ardından dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ekinci'nin cansız bedeni işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, bugün ağabeyi ve yakınları tarafından teslim alındı. Cenazenin teslim alınması sırasında Ekinci'nin ağabeyi gözyaşlarına hakim olamadı. Ekinci'nin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Aksu'nun Yeşilkaraman mezarlığına götürüldü.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya Aksu'da kamyonun önünde sürüklenen belediye çalışanı 1 hafta sonra öldü - Son Dakika
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