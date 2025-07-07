Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında 'rüşvet alma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Temmuz 2025 tarih ve 2025/482 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA