Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Oğlu Gözaltına Alındı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, Antalya Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediye'sine yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet" soruşturması çerçevesinde tutuklanan Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Yurtdışında olduğu için yakalanamayan Gökhan Böcek'in Viyana'dan Antalya'ya geldiği esnada havalimanında polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. - ANTALYA