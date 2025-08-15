Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nde Rüşvet Operasyonu: 17 Gözaltı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında önceki gün gözaltına alınan ve aralarında kuyumcu ve döviz bürosu sahiplerinin de bulunduğu 17 kişiden 15'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleleri üzerinden oluşturulduğu öne sürülen milyonlarca liralık rüşvet zincirine yönelik Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ekipler şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda, para transferlerine ve değerli maden işlemlerine ilişkin çok sayıda belgeye el konulmuştu.

17 kişi adliyeye sevk edildi

Belediyeden ihale alan bazı iş insanlarının, hak ediş ödemelerini almak veya ruhsat, imar, arsa izinleri gibi işlemleri hızlandırmak amacıyla belediye başkanı ve yakın çevresine yüklü miktarda rüşvet verdiği, paraların bir bölümünün döviz bürosu ve kuyumcular üzerinden altına çevrilerek kasalarda saklandığı, bir bölümünün ise lüks araç alımlarında kullanıldığı öne sürülmüştü. Soruşturma kapsamında para hareketleri, sahte döviz ve altın işlemleri ile lüks araç alımlarının tümü mercek altına alınırken iş adamı A. Y. ve E. K.'nın da aralarında bulunduğu 17 kişiden 15'i 3 günlük gözaltı süresinin ardından emniyetteki işlemlerinin tamamlanarak bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.2 kişinin ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi. - ANTALYA