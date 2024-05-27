Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden \'Park Cezası Uygulaması\' Uyarısı

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Antalya'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerin otomobillerin camlarına Antalya Büyükşehir Belediyesi adına barkodlu 'Park cezası uygulaması' yazılı kağıt bırakılması üzerine Büyükşehir Belediyesi bu şekilde bir uygulamalarının bulunmadığını belirterek vatandaşları uyardı.

Son günlerde vatandaşlardan üzerinde 'Park ceza uygulaması, park cezanızı ödemek için QR kodu taratınız' yazılı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin adı ve logosu kullanılarak araç camlarına kağıtlar bırakıldığı şikayeti üzerine duyuru yaptı. Büyükşehir belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda belediyenin park cezası alınmasına yönelik bir uygulaması bulunmadığı vurgulanarak, "Büyükşehir Belediyemizin park cezası alınmasına dönük QR kodlu bir uygulaması bulunmamaktadır. Bu tür uygulamalar kötü niyetli insanlar tarafından vatandaşlarımızı dolandırmaya olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle bu notu bırakan kişi veya kişileri tespit etmeniz halinde lütfen derhal emniyet güçlerine bildirin. Tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz" denildi. - ANTALYA