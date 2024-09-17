Antalya'da 130 Kişi Operasyonla Yakalandı

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Antalya'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 130 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan asayiş ve diğer suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan arananların bulunduğu, 10 yıl ile 20 yıl arası 1, 5 yıl ile 10 yıl arası 7, 2 ile 5 yıl arası 19, 2 yıl altı 39 şahıs olmak üzere kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 66 şahısla birlikte toplamda 130 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA