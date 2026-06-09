İki katlı müstakil evde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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İki katlı müstakil evde çıkan yangın korkuttu

İki katlı müstakil evde çıkan yangın korkuttu
09.06.2026 22:31  Güncelleme: 22:48
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 2 katlı müstakil bir evin üst katında çıkan yangın, mahalle sakinlerinde paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, evin üst katı kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesi 571 sokak üzerinde bulunan iki katlı bir müstakil ikametin üst katında çıktı. Edinilen bilgiye gören, sokak üzerindeki evden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürüldü

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, mahalle sakinlerinin ev içerisinde bir kişinin olabileceğini bildirmesi üzerine daireye merdiven yardımıyla girildi. İtfaiye ekipleri bir yandan evi saran alevlere müdahale ederken, bir yandan da içerde kimsenin olup olmadığını kontrol etti. İtfaiye ev içerisinde yaptığı kontrollerde kimseye rastlayamazken yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, müstakil evin üst katı kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Muratpaşa, 3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki katlı müstakil evde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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