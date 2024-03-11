Antalya\'da çeşitli suçlardan aranan 220 şüpheli yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü'nden bir haftalık çalışma sonuçları açıklandı

Van Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda ele geçirilen malzemeler ve yakalanan şahıslar hakkında bilgi paylaştı. Çalışmalar sonucunda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet fişek, 13.630 paket sigara, 19 adet cep telefonu, 58 adet puro, 4 adet gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi. Ayrıca, 184 şahıs yakalandı ve 57 şahıs tutuklandı. Terör örgütleriyle mücadele kapsamında ise PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 39 şahıs, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs olmak üzere toplam 42 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.