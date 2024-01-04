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Antalya'da 250 Yıllık Tarihi Konak Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Antalya'da 250 Yıllık Tarihi Konak Alev Alev Yandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Balbey Mahallesi'nde bulunan 2 katlı tarihi konak, içinde kimse bulunmamasına rağmen alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Konak, 250 yıllık bir geçmişe sahip olup yıkımı planlanmaktaydı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Antalya\'da 250 Yıllık Tarihi Konak Alev Alev Yandı
04.01.2024 - 20:55,
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Antalya'da 250 yıllık tarihi konak alev alev yandı. İçinde kimse bulunmayan ve itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen 2 katlı konak, kullanılamaz hale geldi.

Muratpaşa ilçesine bağlı Balbey Mahallesi 421 sokak üzerinde bulunan 2 katlı tarihi konaktan alevlerin yükseldiğini görenler itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 1 saatlik bir çalışmanın ardından yangın söndürülürken, konak kullanılamaz hale geldi.

Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, konağın 250 yıllık bir geçmişinin olduğunu ve yıkımının planlandığını söyledi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 250 Yıllık Tarihi Konak Alev Alev Yandı - Son Dakika


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