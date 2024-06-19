Antalya'da 37 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Antalya'da, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından yapılan çalışmada, hakkında 4 Adet yakalama kaydı ile 37 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, hakkında 4 Adet yakalama kaydı ile 37 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. isimli şahıs, Kaş İlçesinde düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine teslim edildi. - ANTALYA