Antalya\'da 375 şüpheli yakalandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 375 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan asayiş ve diğer suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etti.

Aralarında dolandırıcılık, kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, hırsızlık, çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, konut dokunulmazlığını ihlal etme, 6136 SKM, 5607 SKM, silahla tehdit, hakaret, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, şantaj, çekle ilgili karşılıksızdır işlemine sebebiyet verme, FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olma, uyuşturucu madde ticareti yapma/bulundurma/kullanma suçlarından aranan şahıslarında bulunduğu çok sayıda kişi için harekete geçildi.

Yapılan çalışmalarda 20 yıl üzeri 4, 10 yıl ile 20 yıl arası 21, 5 yıl ile 10 yıl arası 92, 2 ile 5 yıl arası 106, 2 yıl altı 152 şahıs olmak üzere hapis cezası ile aranan 375 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA