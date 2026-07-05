Yaşlı kadının cansız bedeni evine 4 kilometre mesafede sulama kanalında bulundu - Son Dakika
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Yaşlı kadının cansız bedeni evine 4 kilometre mesafede sulama kanalında bulundu

Yaşlı kadının cansız bedeni evine 4 kilometre mesafede sulama kanalında bulundu
05.07.2026 18:22  Güncelleme: 18:36
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Antalya'nın Aksu ilçesinde 72 yaşındaki Durkadın Kalkan, evine 4 kilometre mesafedeki sulama kanalında ölü olarak bulundu. Ceset, gençler tarafından sudan çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşlı bir kadın, evine 4 kilometre mesafedeki su kanalında ölü bulundu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi 9081. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sulama kanalında bir kişinin hareketsiz şekilde sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Uzun süre suda sürüklendiği ve bir kadına ait olduğu belirlenen ceset, kurtarma ekipleri gelmeden önce bölgedeki gençler tarafından sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. JASAT ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin Murtuna Mahallesi'nde ikamet eden Durkadın Kalkan'a (72) ait olduğu belirlendi.

Kalkın'ın evinin olay yerine yaklaşık 4 kilometre mesafede olduğu ve en son öğlen saatlerinde görüldüğü öğrenildi. Kalkan'ın evine birkaç yüz metre mesafedeki kanala düşerek hayatını kaybettiği ve 4 kilometre boyunca sürüklendiği üzerinde durulurken, savcılık ve jandarma olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Sudan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadının cansız bedeni evine 4 kilometre mesafede sulama kanalında bulundu - Son Dakika

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