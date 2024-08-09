Antalya'da 8 yıl hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da 8 yıl hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı

Antalya\'da 8 yıl hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı

Antalya'da haklarında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan 3 şahıs, Jandarma ekipleri tarafından Döşemealtı ilçesinde yakalandı.

09.08.2024 15:04
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Antalya'da haklarında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Asayiş Şube Müdürlüğü (JASAT) Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri, haklarında ayrı ayrı kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan Ş.Y., D.K. ve I.U. isimli şahısların Döşemealtı ilçesinde olduğu bilgisini aldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen operasyonda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 8 yıl hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 8 yıl hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı - Son Dakika
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