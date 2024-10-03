Antalya'da 84 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da 84 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya\'da 84 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya İl Jandarma, son 24 saatte 84 aranan kişiyi yakaladı ve adli mercilere teslim etti.

03.10.2024 11:28
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 24 saatte 84 aranan şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla Jandarma Dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) aranan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışmalar sonucunda, son 24 saate farklı suçlarda aramaları olan 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 2 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 9 şüpheli başta olmak üzere haklarında yakalama kararı bulanan 84 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Jandarma, antalya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 84 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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