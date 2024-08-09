Antalya'da Alkol Alan Adam Kayalıklardan Düştü - Son Dakika
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Antalya'da Alkol Alan Adam Kayalıklardan Düştü

Antalya'da alkol alan bir adam tuvaletini yaparken dengesini kaybederek 20 metrelik kayalıklardan düştü. Arkadaşları tarafından fark edilen adam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

09.08.2024 19:17
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Tuvaletini yaparken 20 metrelik kayalıklardan düştü

Sesini duyuramayan adamı, yokluğunu fark erden arkadaşları buldu

ANTALYA - Antalya'da alkol aldıktan sonra tuvaletini yapmak isteyen bir şahıs yaklaşık 20 metrelik kayalıktan aşağıya düştü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Antalya'nın Kepez İlçesi Kütükçü Mahallesi Barış Manço Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki seyir alanında bulunan parka gelen ve isminin Ali Ş. olduğu öğrenilen şahıs gölgelik alanda alkol almaya başladı. Bir süre sonra tuvaletini yapmak için parkın kenar noktasına giden Ali Ş. dengesini kaybederek yaklaşık 20 metrelik kayalıklardan alandan aşağı yuvarlandı.

Uzun süre sesini duyurmaya çalışan Ali Ş.'nin yokluğunu fark eden aynı noktada alkol alan şahıslar kendisini aramaya başladı.. Alkol aldığı noktada motosikleti, cep telefonu ve kıyafetleri bulunan Ali Ş.'yi vatandaşlar kayalıklardan düştüğünü fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile ambulansa taşınan Ali Ş. ilk kontrollerinin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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