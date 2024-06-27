Antalya'da yol kenarındaki bir kaldırımın üzerinde sızan iki kişi yanlarına gelen bir şüpheli tarafından çalındı. Ölü gibi yatan adamların üzerindeki değerli eşyaları alan şüpheli olay yerinden uzaklaştı. O anlarda vatandaş kamerası da kayıttaydı.
Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Köroğlu Bulvarı üzerinde yaşandı. Kimliği belirsiz iki kişi iddiaya göre alkol aldıktan sonra kendinden geçip kaldırımda sızdı. Bu sırada kaldırımda uzananların yanına gelen bir kişi de, onların ceplerini kurcaladı.
Adeta bir ölü gibi hareketsiz yatan kişilerin ceplerinde ne var ne yoksa alan şüpheli rahat tavırlarla yaptıklarına devam etti. Sızan adamların ceplerini boşaltan şüpheli, daha sonra kendinden emin adımlarla olay yerinden hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek uzaklaştı.
Bu sırada cep telefonuyla kayıtta olan bir apartman sakini ise, kaldırımlardan eşinin, çocuğunun geçememesinden der yandı. Duruma müdahale etmek yerine sessiz kalmayı tercih eden adam, her gün bu tarz olaylarla karşılaştığını söyleyerek "Gitti telefon" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kaldırımda sızan kişilerin başlarına gelmeyen kalmadı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)