Kaldırımda sızan kişilerin başlarına gelmeyen kalmadı - Son Dakika
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Kaldırımda sızan kişilerin başlarına gelmeyen kalmadı

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Antalya'da alkol aldığı için kendinden geçtiği iddia edilen iki kişi, kaldırımda sızınca yanlarına gelen bir kişi ceplerini kurcalayarak telefonlarını çaldı. O anlar olaya sessiz kalıp sadece "Gitti telefon" diyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

27.06.2024 14:30
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Antalya'da yol kenarındaki bir kaldırımın üzerinde sızan iki kişi yanlarına gelen bir şüpheli tarafından çalındı. Ölü gibi yatan adamların üzerindeki değerli eşyaları alan şüpheli olay yerinden uzaklaştı. O anlarda vatandaş kamerası da kayıttaydı.

KALDIRIMDA SIZANLARIN CEPLERİNİ KURCALADI

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Köroğlu Bulvarı üzerinde yaşandı. Kimliği belirsiz iki kişi iddiaya göre alkol aldıktan sonra kendinden geçip kaldırımda sızdı. Bu sırada kaldırımda uzananların yanına gelen bir kişi de, onların ceplerini kurcaladı.

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Adeta bir ölü gibi hareketsiz yatan kişilerin ceplerinde ne var ne yoksa alan şüpheli rahat tavırlarla yaptıklarına devam etti. Sızan adamların ceplerini boşaltan şüpheli, daha sonra kendinden emin adımlarla olay yerinden hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek uzaklaştı.

"GİTTİ ADAMIN CEP TELEFONU"

Bu sırada cep telefonuyla kayıtta olan bir apartman sakini ise, kaldırımlardan eşinin, çocuğunun geçememesinden der yandı. Duruma müdahale etmek yerine sessiz kalmayı tercih eden adam, her gün bu tarz olaylarla karşılaştığını söyleyerek "Gitti telefon" dedi.

Kaldırımda sızan kişilerin başlarına gelmeyen kalmadı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kaldırımda sızan kişilerin başlarına gelmeyen kalmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Fayton Faytoncu: İnsanligin özeti olse bile cebinden kıymetli esyalarini alip giderler . Bu nasil muslumanliktir yaw ? 7 4 Yanıtla
  • Pinokyo: Sızıp kalana yılan bile dokunmazmış 7 2 Yanıtla
  • Emre Bey: Adli kontrol şartı ile tutuklanmalı. 2 1 Yanıtla
  • Faruk serkan Oğuz: burası zeytinköy. burda adamın teninden ruhunu çalarlar bee 2 0 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Sayin karahanli onlari takdir ediyor 1 0 Yanıtla

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