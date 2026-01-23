Arızalanan otomobil itilerek çalıştırılmak istenince yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arızalanan ve itilerek çalıştırılmak istenirken yanmaya başlayan otomobil itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi'nde kafeler caddesinde meydana gelen olayda cadde üzerinde bir aracın yandığı ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Emniyet ekipleri yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı yanan aracın çevresinde güvenlik önlemi alırken, yangına müdahalede bulunan itfaiye görevlileri yangını kısa sürede söndürmesine rağmen araç kullanılamaz hale geldi.

Aracı itekleyerek çalıştırmak istemişler

E.O.'nun kullandığı 34 AD 7170 plakalı Audi marka otomobilin 4517 sokakta seyir halindeyken arızalanarak çalışmadığı, yoldan geçen motosikletlilerden yardım isteyen otomobil sürücüsünün otomatik olan otomobilini iterek çalıştırmak istediği sırada aracın motor bölümünün yanmaya başladığı öğrenildi. Yangının söndürülmesinin ardından aracı kullanan E.O.'nun 2.11 promil alkollü olduğu, otomobilin içerisinde de ruhsatsız tabanca bulunduğu belirlendi.

Ehliyetine 2 yıl el konuldu, 51 bin 458 TL ceza kesildi

Öte yandan trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde 2. Kez alkollü olarak araç kullandığı ve sürücü belgesinin alkollü araç kullanmaktan 6 ay alınmış olduğu belirlenen araç sürücüsüne toplam 51 bin 458 TL para cezası uygulanırken ehliyetine 2 yıllığına el konuldu. - ANTALYA