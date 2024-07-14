Antalya'da apartman görevlisinin ihbarı üzerine emekli profesörün cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Antalya'da apartman görevlisinin ihbarı üzerine emekli profesörün cansız bedeni bulundu

Antalya\'da apartman görevlisinin ihbarı üzerine emekli profesörün cansız bedeni bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir apartmanda yalnız yaşayan emekli profesör Refik Özkan'ın uzun süredir evden çıkmadığını fark eden apartman görevlisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yapılan kontrollerde Özkan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ölüm nedeninin belirlenmesi için emekli profesörün cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

14.07.2024 12:04
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Antalya'da apartman görevlisinin uzun süredir evden çıkan olmadığını fark etmesi üzerine emekli profesörün cansız bedeni bulundu.

Olay, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 914 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yalnız yaşayan emekli Profesör Refik Özkan'ın bir süredir ikametinden çıkmadığını fark eden apartman görevlisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yapılan kontrollerde Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özkan'ın 2017 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nden emekli olarak Antalya'ya yerleştiği öğrenildi. Olay Yeri İnceleme ve savcılık incelemesinin ardından emekli profesör Refik Özkan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Konyaaltı, Antalya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da apartman görevlisinin ihbarı üzerine emekli profesörün cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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