Çocuğu araç içerisinde kilitli kaldı, gözyaşlarına boğulan kadının yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Antalya'da araç içerisinde çocuğu kilitli kalan anne gözyaşlarına boğuldu. Küçük çocuk, itfaiye ekibi tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 350 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.I. isimli kadın, çocuğu ile birlikte Mercedes marka lüks cipine gelerek elindeki çantasını bıraktıktan sonra küçük oğlunu aracın arka koltuğuna yerleştirdi. Aracın arka kapısını kapatan genç kadın direksiyon başına geçmek için ön kapıyı açmak isteğinde ise kapının kilitlendiğini fark etti. Çevredeki vatandaşların yardımı ile kapıyı açmaya çalışan genç annenin çabaları sonuçsuz kaldı.

Anahtar içerde kalınca kapı kilitlendi

Oğlu araç içerisinde kilitli kalan ve zaman geçtikçe panikleyen genç kadının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip sevk edildi. Verilen adrese gelen itfaiye ekibi ilk olarak gözyaşları içindeki genç kadını ve araç içerisindeki küçük çocuğu, "Korkma tamam mı, hiçbir şey yok" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Genç kadının onay vermesinin ardından itfaiye ekibi aracın arka kapı camını kırarak kapıyı açtı.

Gözyaşları içinde oğluna sarıldı

İtfaiye ekibinin kapıyı açmasının ardından A.I. araç içerisinde mahsur kalan yavrusuna gözyaşları içinde sarıldı. Uzun süre araçta kilitli kalan ve hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle terleyen çocuğunun eli ve yüzünü su ile yıkayan kadın, oğlunu kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ANTALYA