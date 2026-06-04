Çocuğu araç içerisinde kilitli kaldı, gözyaşlarına boğulan kadının yardımına itfaiye ekipleri yetişti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocuğu araç içerisinde kilitli kaldı, gözyaşlarına boğulan kadının yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Çocuğu araç içerisinde kilitli kaldı, gözyaşlarına boğulan kadının yardımına itfaiye ekipleri yetişti
04.06.2026 21:45  Güncelleme: 22:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir anne, çocuğunu aracın arka koltuğuna yerleştirdikten sonra kapıların kilitlenmesi üzerine panikledi. İtfaiye ekibi camı kırarak çocuğu kurtardı.

Antalya'da araç içerisinde çocuğu kilitli kalan anne gözyaşlarına boğuldu. Küçük çocuk, itfaiye ekibi tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 350 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.I. isimli kadın, çocuğu ile birlikte Mercedes marka lüks cipine gelerek elindeki çantasını bıraktıktan sonra küçük oğlunu aracın arka koltuğuna yerleştirdi. Aracın arka kapısını kapatan genç kadın direksiyon başına geçmek için ön kapıyı açmak isteğinde ise kapının kilitlendiğini fark etti. Çevredeki vatandaşların yardımı ile kapıyı açmaya çalışan genç annenin çabaları sonuçsuz kaldı.

Anahtar içerde kalınca kapı kilitlendi

Oğlu araç içerisinde kilitli kalan ve zaman geçtikçe panikleyen genç kadının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip sevk edildi. Verilen adrese gelen itfaiye ekibi ilk olarak gözyaşları içindeki genç kadını ve araç içerisindeki küçük çocuğu, "Korkma tamam mı, hiçbir şey yok" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Genç kadının onay vermesinin ardından itfaiye ekibi aracın arka kapı camını kırarak kapıyı açtı.

Gözyaşları içinde oğluna sarıldı

İtfaiye ekibinin kapıyı açmasının ardından A.I. araç içerisinde mahsur kalan yavrusuna gözyaşları içinde sarıldı. Uzun süre araçta kilitli kalan ve hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle terleyen çocuğunun eli ve yüzünü su ile yıkayan kadın, oğlunu kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuğu araç içerisinde kilitli kaldı, gözyaşlarına boğulan kadının yardımına itfaiye ekipleri yetişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza Savunması da kurtarmadı Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza! Savunması da kurtarmadı
Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı
Malatya’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu Malatya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Arda Güler’in 68 metreden attığı gol, La Liga’da sezonun golü seçildi Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi
Şili’de öğrenci protestoları: 25 yaralı Şili'de öğrenci protestoları: 25 yaralı
Parkta kanlı infaz Kurşun yağdırıp kaçtı Parkta kanlı infaz! Kurşun yağdırıp kaçtı

21:28
Anlaşmaya varıldı Merih Demiral adım adım Fenerbahçe’ye
Anlaşmaya varıldı! Merih Demiral adım adım Fenerbahçe'ye
21:17
Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı
Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı
20:19
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
19:53
Ankara’da NATO zirvesi alarmı İşte şehir genelinde alınan kararlar
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar
19:46
Baltıklar’da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Baltıklar'da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
19:33
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 22:08:18. #7.12#
SON DAKİKA: Çocuğu araç içerisinde kilitli kaldı, gözyaşlarına boğulan kadının yardımına itfaiye ekipleri yetişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.