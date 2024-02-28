Antalya'da Arkadaşlarından Helallik İsteyen Genç İntihar Etti - Son Dakika
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Antalya'da Arkadaşlarından Helallik İsteyen Genç İntihar Etti

Antalya\'da Arkadaşlarından Helallik İsteyen Genç İntihar Etti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir genç, arkadaşlarından helallik istedikten sonra av tüfeği ile intihar etti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan genç, hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.

28.02.2024 23:16  Güncelleme: 23:17
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde arkadaşlarından helallik istedikten sonra av tüfeği ile intihar ettiği şüphesiyle hastaneye getirilen gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Beyobası Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız başına ormanlık alana gittiği iddia edilen Bilal Uysal (23), arkadaşlarına mesaj atarak helallik istedi. Bulunduğu konumu mesajlaşma programı üzerinden arkadaşlarına gönderen Uysal, yine iddiaya göre av tüfeği ile göğüs bölgesinin kalbine yakın noktasına ateş etti.

Mesajı alan arkadaşları, Uysal'ın bulunduğu konuma gitti. Yine iddiaya göre, 23 yaşındaki genci vurulmuş halde bulan arkadaşları, Bilal Uysal'ı araca alarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne getirdi. Hastanede yapılan incelemede, Bilal Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hastanede adli olay vakası olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri kısa sürede hastaneye geldi. Olayın yaşandığı bölgede inceleme başlatan jandarma, Bilal Uysal'ı hastaneye kaldıran arkadaşlarının ifadesine başvurdu.

Öte yandan, 23 yaşındaki gencin olaydan önce kendisine ait sosyal paylaşım sitesi üzerinden birden çok fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Gazipaşa, Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Arkadaşlarından Helallik İsteyen Genç İntihar Etti - Son Dakika

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