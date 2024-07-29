Antalya'da Beyaz Eşya Dolandırıcısı Tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da Beyaz Eşya Dolandırıcısı Tutuklandı

Antalya'da beyaz eşyalarını tamir ettirmek isteyen vatandaşları dolandıran bir şahıs yakalandı. Şüpheli, kendini beyaz eşya servis yetkilisi olarak tanıtarak vatandaşlardan para havalesi yapmalarını istemiş ve hiçbir hizmet sunmadan 13 kişiyi dolandırmıştır. Tutuklanan şahıs, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanmıştır.

29.07.2024 17:07
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Antalya'da beyaz eşyalarını tamir ettirmek isteyen vatandaşları internet üzerinden buldukları telefon numaraları aracılığıyla dolandıran bir şahıs yakalanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da kendini beyaz eşya servis yetkilisi olarak tanıtan ve farklı isimler kullanan şüpheli şahıs C.K., vatandaşları IBAN numarasına para havalesi yaptırarak dolandırdı. Vatandaşlardan IBAN numarasına para havalesi yaptırarak hiçbir hizmet sunmadan 13 kişiyi dolandıran şüpheli C.K., Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

Ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalanan C.K., "Dolandırıcılık" suçundan tutuklanma istemiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Beyaz Eşya Dolandırıcısı Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Beyaz Eşya Dolandırıcısı Tutuklandı - Son Dakika
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