Antalya\'da bir kadın evinde ölü bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kadın, yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi 6426 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Ankara'dan yakınlarıyla birlikte yaşadığı eve dönen 43 yaşındaki Hasibe Nihal Kalaycı, saat 13.30 sıralarında evin salonunda yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasibe Nihal Kalaycı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine belediye tabibi yönlendirildi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli olarak değerlendirmesinin ardından adrese Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evde ve çevresinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Hasibe Nihal Kalaycı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA