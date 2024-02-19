Antalya'da Boyuna Takılan Yolcu Yastığında 6 Kilo Uyuşturucu ile Yakalanan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da Boyuna Takılan Yolcu Yastığında 6 Kilo Uyuşturucu ile Yakalanan 3 Şüpheli Tutuklandı

Antalya\'da Boyuna Takılan Yolcu Yastığında 6 Kilo Uyuşturucu ile Yakalanan 3 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramada, boyuna takılan seyahat yastıklarına gizlenmiş 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

19.02.2024 14:57
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Antalya'da, boyuna takılan yolcu yastığında 6 kilo uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Antalya il Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. İl dışından uyuşturucu madde getiren B.İ., R.G. ve K.G. düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramada boyuna takılan seyahat yastıkları içerisine gizlenmiş 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 şüpheli çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Boyuna Takılan Yolcu Yastığında 6 Kilo Uyuşturucu ile Yakalanan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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